Mercato – L’Inter accelera per Matturro: pronta l’offerta

Alan Matturro si avvicina a grandi passi all' Inter . Il giovanissimo difensore uruguagio che ha stregato gli uomini di mercato nerazzurri, potrebbe presto arrivare a Milano per continuare la propria crescita in Europa.

Stando a quanto riportato da El Pais infatti, l'Inter sarebbe pronta a formula l'offerta decisiva per acquistare il gioiello del Defensor Sporting. A legarlo al club c'è una clausola da 6 milioni, ma pare che la cifra messa sul piatto dai nerazzurri, 3 milioni, possa essere sufficiente per chiudere i giochi. L'Inter dovrebbe aggiungere anche il 20% di un'eventuale futura rivendita per compensare la cifra mancante. L'impressione è che l'operazione sia ormai in definizione e non è detto che Matturro non possa arrivare in Italia già a gennaio.