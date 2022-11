Mercato – Tante pretendenti per Gosens: l’Inter riflette

Il tedesco rimarrà in casa nerazzurra oppure no?

Pietro Magnani

Le fatiche di Robin Gosens con la maglia dell'Inter sono piuttosto evidenti. L'esterno nerazzurro sembra un lontano parente dello straripante giocatore visto all'Atalanta. Il lungo infortunio, lo stile di gioco differente e un Dimarco mai così in palla, lo hanno messo sempre più in ombra, nonostante il goal di Barcellona. L'Inter spera comunque ancora di ritrovarlo al top della condizione, così come il giocatore spera di rilanciarsi in queste ultime uscite in ottica Mondiale con la Germania.

Tuttavia è innegabile che, con l'offerta giusta, l'Inter potrebbe lasciarlo partire già a gennaio, visto lo scarso apporto che ha dato finora alla causa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sulle tracce del tedesco però non ci sarebbe solo il Bayern Leverkusen, che si era già fatto sotto in estate. Gosens infatti piacerebbe anche a Eintracht Francoforte, Borussia Moenchengladbach, Friburgo, Leicester e West Ham.

Le pretendenti quindi non mancano, tuttavia resta da vedere se qualcuno farà l'offerta "giusta". Per 25 milioni i nerazzurri possono anche lasciarlo partire, ma di certo non lo svenderanno. In primis perché rimane un asset importante, in secondo luogo perché è stato pagato quasi 25 milioni solo lo scorso gennaio. Rientrare della medesima cifra è il minimo per le casse societarie. In caso di addio anticipato, i nomi dei possibili sostituti restano i soliti noti: Pedraza, Mazzocchi, Borna Sosa e Bensebaini.