Dall’Inter al Napoli: offerta improvvisa

Uno dei reparti in cui l’Inter è chiamata ad intervenire con maggiore urgenza nel corso della prossima sessione estiva di mercato è senza dubbio il pacchetto dei difensori. La rosa nerazzurra di Simone Inzaghi ha bisogno di ringiovanire questa zona di campo e per farlo potrebbe liberare alcuni giocatori in avanti con l’età prendendone altri.

L’elenco degli obiettivi dell’Inter comprende infatti diversi nomi per la zona arretrata del campo e uno degli ultimi ad essere stato inserito è quello di Oumar Solet dell’Udinese (che ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio a San Siro contro Sommer una settimana fa). Sul difensore francese ora c’è però con forza il Napoli che ha accelerato, come riporta Niccolò Ceccarini.

Nonostante ciò, viene confermato il fatto che l’Inter sia sulle tracce di altri 5 profili per la difesa, si tratta di: Sam Beukema del Bologna, Mario Gila della Lazio, Isak Hien dell’Atalanta, Koni De Winter del Genoa e Jaka Bijol dell’Udinese. Si tratta di un elenco di tutti calciatori che conoscono già bene la Serie A e che saranno valutati uno ad uno per scegliere il più adatto a Inzaghi.