Chi è Schärer, l’arbitro di Bayern-Inter: nerazzurri imbattuti con lui

Dopo la delusione per il pareggio di Parma in casa nerazzurra si è già proiettati con la testa ad una delle partite più difficili ma anche importanti della stagione: quella di martedì sera a Monaco di Baviera per i quarti di finale di Champions League. Bayern-Inter sarà l’andata del doppio confronto tra queste due capoliste dei rispettivi campionati.

La UEFA quest’oggi ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Champions League e la sfida tra Bayern Monaco e Inter sarà diretta dal 36enne Sandro Schärer. L’arbitro svizzero sarà coadiuvato dagli assistenti Stéphane De Almeida e Jonas Erni mentre il quarto ufficiale sarà Lukas Fahndrich. Al VAR ci saranno Fedayi San e il suo assistente Pol van Boekel.

Per Schärer questa sarà la terza partita ufficiale che dirigerà con l’Inter in tutta la sua carriera. Gli altri due precedenti sono relativi alle scorse due edizioni della Champions League e hanno visto i nerazzurri di Simone Inzaghi riuscire a raccogliere una vittoria (0-2 con il Viktoria Plzen nel 2022/23) e un pareggio (0-0 in casa con la Real Sociedad nel 2023/24).