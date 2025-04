In Spagna: il Real cambia idea su Nico Paz, messaggio all’Inter

Una delle più grandi sorprese di questo attuale campionato di Serie A risponde certamente al nome di Nico Paz. Il trequartista classe 2004 del Como ha saputo conquistare tutti con la sua qualità e le sue spettacolari giocate che hanno portato ad un grande interesse sempre crescente di molte big italiane e non solo.

L’Inter è una delle società che si è mossa con maggiore anticipo per cercare di strappare “il sì” del giocatore argentino e della sua famiglia ma deve fare i conti con la volontà del Como di trattenere in rosa Nico Paz anche la prossima stagione oltre alla possibile scelta del Real Madrid di sfruttare la recompra e riprendersi il suo talento.

In Spagna però in queste ore è emersa una voce di mercato, rilanciata da Fichajes.net, secondo la quale il Real Madrid visti i tanti giovani di talento che ha già in rosa starebbe pensando di cedere Nico Paz. Per guadagnare una buona cifra, i Blancos potrebbero richiamarlo dal Como al prezzo già pre-concordato e poi far partire un’asta tra le molte big europee che sono interessate, Inter inclusa.