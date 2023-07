Dopo la brusca accelerata nella seconda parte della scorsa settimana, l’Inter ha praticamente messo le mani su Lazar Samardzic. In queste ore erano emersi dettagli (relativi alla formula e all’inserimento di Giovanni Fabbian come contropartita nell’affare) che dovevano essere ancora discussi e concordati con l’Udinese. Stando però a quanto riferisce DAZN anche gli ultimi dubbi sarebbero stati sciolti: l’emittente infatti si sbilancia parlando di operazione conclusa per Samardzic che sarà dunque un giocatore dell’Inter. Confermato l’inserimento del cartellino di Fabbian nell’affare (sul quale la dirigenza nerazzurra dovrebbe mantenere il controllo con una clausola di riacquisto) da aggiungere a circa 15 milioni di euro, per una valutazione complessiva del serbo che si aggirerà sui 25 milioni.

L’opinione di Passione Inter

Settimo colpo in arrivo dopo il riacquisto di Acerbi, Di Gennaro, Cuadrado, Frattesi, Thuram e Bisseck. Operazione onerosa che testimonia la volontà della dirigenza nerazzurra di investire su giocatori futuribili ma utili anche per allungare il reparto nell’immediato. La scorsa stagione abbiamo visto come anche un solo infortunio potesse complicare la situazione a livello di rotazioni in un’annata densa di impegni. Di come può cambiare il centrocampo con Frattesi e Samardzic abbiamo parlato in questo approfondimento, mentre delle caratteristiche del probabile nuovo acquisto interista abbiamo parlato nel video che trovi qui sotto: