Prima intervista ad un quotidiano da nuovo calciatore del PSG per Milan Skriniar che si racconta a Le Parisien svelando anche alcuni retroscena sul lungo anno trascorso tra i primi contatti con i parigini e la concretizzazione del trasferimento a parametro zero.

“Sono molto felice di essere qui, non solo: voglio far parte del PSG a lungo termine – ha esordito l’ex difensore dell’Inter –. È vero, abbiamo iniziato a parlare dall’anno scorso. A volte però le cose richiedono tempo per realizzarsi. […] Ho sempre creduto nel trasferimento, anche se ci è voluto molto tempo per farlo. Fin dai primi contatti non c’erano dubbi sulle mie intenzioni: volevo venire a Parigi“.

Poi il racconto sul periodo in cui è stato fermo per infortunio: “C’era sempre qualcuno che mi controllava, per sapere come stavo, come mi sentivo. Anche durante il periodo in cui ero infortunato, i contatti non si sono mai interrotti: abbiamo parlato molto con il dottor Christophe Baudot e il direttore sportivo Luis Campos“.