Dopo l’accelerazione dell’ultimo weekend l’Inter porta avanti in maniera proficua i contatti con l’Udinese per Lazar Samardzic. Nelle scorse ore si erano diffuse indiscrezioni secondo le quali il talentuoso Giovanni Fabbian, che la dirigenza nerazzurra intende utilizzare come parziale contropartita nell’affare, starebbe frenando l’operazione in quanto richiederebbe alla dirigenza friulana garanzie sul suo impiego. L’agente del calciatore, Michelangelo Minieri, ai microfoni di Tuttoudinese.it smentisce: “Tutto falso, la trattativa tra i due club è ancora in corso”. Si attendono dunque sviluppi tra le società, che secondo DAZN avrebbero praticamente già raggiunto l’accordo e l’operazione sarebbe in chiusura.

L’opinione di Passione Inter

Settimo colpo in arrivo dopo il riacquisto di Acerbi, Di Gennaro, Cuadrado, Frattesi, Thuram e Bisseck. Operazione onerosa che testimonia la volontà della dirigenza nerazzurra di investire su giocatori futuribili ma utili anche per allungare il reparto nell’immediato. La scorsa stagione abbiamo visto come anche un solo infortunio potesse complicare la situazione a livello di rotazioni in un’annata densa di impegni. Di come può cambiare il centrocampo con Frattesi e Samardzic abbiamo parlato in questo approfondimento, mentre delle caratteristiche del probabile nuovo acquisto interista abbiamo parlato nel video che trovi qui sotto: