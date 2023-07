È stata ufficialmente presentata la seconda maglia dell’Inter per la stagione 2023/2024. Indiscrezioni completamente confermate per la divisa bianca con la striscia nerazzurra diagonale con i pixel al centro. La novità principale che ha scatenato i commenti dei tifosi riguarda però lo sponsor, con il logo di Paramount+ che sulla nuova maglia appare in versione “ridotta”: a differenza della prima casacca nerazzurra infatti non sarà presente l’immagine della montagna con le stelle, che molti hanno definito troppo invasiva sul petto, lasciando spazio invece soltanto alla scritta. Sui social sono apparsi diversi commenti di tifosi che preferiscono questa formula più light e anche Paramount+ ha risposto con un tweet ad un meme di un fan:

In trasferta si viaggia leggeri 🏔️💙 https://t.co/fRUCc7BEi2 — Paramount+ Italia (@ParamountPlusIT) July 31, 2023