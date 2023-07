Folarin Balogun rimane un obiettivo caldo per l’Inter, ma l’Arsenal continua a mantenere alta la valutazione e allora attenzione al ritorno di fiamma molto forte per Gianluca Scamacca, raggiungibile a cifre inferiori. Secondo quanto riferisce Sky la dirigenza nerazzurra ha aperto le contrattazioni con il West Ham mettendo sul piatto un’offerta iniziale da 20-22 milioni di euro per averlo a titolo definitivo. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio il giocatore aspettava e ha aspettato la Roma, ma accetterebbe volentieri il progetto Inter con cui ora i contatti entreranno nel vivo.

L’opinione di Passione Inter

Ne avevamo già parlato oggi pomeriggio sul nostro canale YouTube: la pista che porta a Scamacca è al momento più percorribile e anche per l’urgenza di piazzare subito un colpo in attacco l’Inter potrebbe percorrerla, dopo aver provato ad ingaggiare l’attaccante dal Sassuolo un anno fa. La Roma è bloccata da altre cessioni da piazzare prima di poter affondare il colpo, per questo la dirigenza nerazzurra potrebbe provare ad anticipare i tempi in fretta. E poi, in caso di addio di Correa, provare a fine mercato a strappare condizioni più favorevoli con l’Arsenal per Balogun che rimane sempre apprezzatissimo.