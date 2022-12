Mercato – Inter, l’ostacolo più grande per Thuram si chiama Bayern Monaco

I tedeschi sono pronti a offrire un contratto importante al francese

Enrico Traini

Il primo obiettivo di mercato dell'Inter è senza dubbio Marcus Thuram. L'attaccante del Borussia Moenchengladbach, in scadenza a giugno, potrebbe essere un rinforzo importante. Tuttavia, c'è una concorrente molto attrezzata: il Bayern Monaco.

Come riporta l'edizione odierna di Sportmediaset, i bavaresi sono intenzionati a fare sul serio per Thuram. Per il francese è pronto un contratto da 6 milioni di euro a stagione a partire dalla prossima stagione. L'Inter, per ora, è ferma a 4.5 milioni.

I nerazzurri, allora, vorrebbero anticipare i tedeschi, ma per portare a Milano l'attaccante c'è da convincere in primis lui (Thuram è propenso a rimanere in Germania fino a giugno) e, poi, da trovare i 10 milioni di euro che il Borussia chiede per liberarlo a gennaio.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

La volontà dell'Inter di acquistare Thuram è chiara. Tuttavia, gli ostacoli attuali per la trattativa potrebbero non essere facilmente aggirabili e il lavoro da fare è ancora molto. Dal punto di vista tecnico, Thuram sarebbe senza dubbio un innesto importante per l'attacco dell'Inter, essendo in grado di aggiungere caratteristiche uniche al reparto.