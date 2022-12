Cds – Inter, dal Qatar un nome per la fascia: piace Preciado

L'esterno dell'Ecuador ha ben figurato in Qatar

Enrico Traini

Piero Ausilio e Dario Baccin, rispettivamente direttore e vicedirettore sportivo dell'Inter, hanno visionato molti giocatori scesi in campo durante il Mondiale in Qatar. Tra questi, è spuntato un nome nuovo per la fascia destra: è Angelo Preciado dell'Ecuador.

La notizia è riportata dal Corriere dello Sport, secondo il quale il laterale destro, in forza al Genk, sarebbe un investimento in ottica futura. Difficile, invece, pensarlo come un possibile sostituto di Dumfries, nel caso l'olandese venisse ceduto per fare cassa.

Preciado, 25 anni a febbraio, si è messo in mostra nelle partite del girone, impressionando per la sua velocità e per la sua capacità di spingere con continuità durante tutto l'arco della partita.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Indubbiamente, Preciado ha qualità e grandi margini di crescita. Tuttavia, come sottolineato anche dal giornale romano, è difficile pensarlo fin da subito all'Inter con un ruolo importante. Puntare su di lui sarebbe una scelta in prospettiva, pensata più sul lungo termine che per il futuro immediato.