Mercato – Inter, Vidal a Milano entro domani: rinuncerà alla buonuscita del Barcellona

Il guerriero Arturo Vidal si appresta finalmente a tornare dal suo caro Antonio Conte. Dopo aver fatto grandi cose insieme alla Juventus, i due si riabbracceranno nel giro di poche ore per cercare di costruire una nuova stagione che si spera possa essere fatta di successi. Il centrocampista cileno era seguito dall’allenatore leccese già da un anno: rappresenta il profilo ideale che il tecnico cerca dai suoi calciatori, sia per personalità in mezzo al campo che per carisma all’interno delle fasi della partita.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, tra stasera e domani potrebbe già sbarcare a Milano per infiammare il mercato nerazzurro. Il calciatore, che non vede già l’ora di iniziare ad allenarsi ad Appiano Gentile, ha addirittura scelto di fare un passo indietro e rinunciare alla buonuscita che il Barcellona non sembrava propenso a trattare. Con la risoluzione in mano, mancano solamente visite mediche e firma di Vidal sul nuovo contratto biennale (con opzione sul terzo anno) da 6 milioni netti a stagione, che potrebbe arrivare tra domani e mercoledì.

