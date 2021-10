Mercato – A Inzaghi servono rinforzi: le richieste del tecnico

2 innesti già a gennaio?

Pietro Magnani

L'Inter di Simone Inzaghi è una creatura ancora in fase di rodaggio. La squadra gioca bene, segna tanto e si diverte, ma alcuni meccanismi vanno ancora oliati a dovere. Per competere per lo Scudetto però, il tecnico sa che serve qualcosa in più, pur senza strafare: un paio di innesti mirati potrebbero essere sufficienti.

Come riportato da Tuttosport, pur essendo soddisfatto dei propri uomini, Inzaghi sa che la rosa dell'Inter può essere ancora migliorata. Il tecnico ex Lazio avrebbe esplicitamente chiesto alla società uno sforzo nel mercato di gennaio, nonostante le ristrettezze economiche. Il mister considera il centrocampo il reparto più coperto: c'è ancora da risolvere la questione Eriksen e da recuperare il perennemente infortunato Stefano Sensi, per cui nutre grande stima. In difesa e in attacco però la musica cambia.

Tra infortuni e impegni con le nazionali, il reparto avanzato è già andato più volte in emergenza: questa sera probabilmente al fianco di Dzeko giocherà Perisic, un esterno adattato. E lo stesso Dzeko non è più giovane come un tempo. 35 anni iniziano a pesare e sul lungo periodo, senza poter rifiatare a dovere, il suo rendimento potrebbe risentirne parecchio. Per questo, a maggior ragione se con Alexis Sanchez sarà addio anticipato, Inzaghi ha bisogno di un attaccante. Possibilmente un centravanti di peso, bravo a fare da boa e che possa entrare rapidamente negli schemi di squadra nelle vesti di vice Dzeko.

L'allenatore vorrebbe poi anche un difensore di qualità e quantità, qualcuno che possa far rifiatare adeguatamente soprattutto De Vrij e Skiniar. I due sinora sono stati chiamati agli straordinari, perché le alternative in rosa, D'Ambrosio e Ranocchia, non danno le sufficienti garanzie di rendimento. Marotta si sta giù muovendo per accontentarlo. Inzaghi finora infatti si è meritato piena fiducia ed appoggio.