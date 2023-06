Le strade di André Onana e dell’Inter potrebbero separarsi a breve. Il portiere camerunense, infatti, piace al Manchester United, che sembra ormai pronto a muoversi con decisione per il suo acquisto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Ieri, infatti, ci sarebbe stato un primo incontro tra il procuratore del giocatore e la dirigenza dei Red Devils. Quest’ultima avrebbe comunicato l’intenzione di presentare un’offerta entro fine mese, che dovrebbe aggirarsi tra i 40 e i 50 milioni di euro. Secondo la Rosea, quest’ultima cifra potrebbe convincere Zhang.

Fabrizio Romano, invece, sostiene che i nerazzurri vogliano almeno 50 milioni più bonus, per un totale complessivo di circa 60 milioni di euro. Non sarà semplice trattare, ma lo United ritiene che il giocatore possa essere motivato a provare un’esperienza in Premier League.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter non farà muro per la cessione di Onana, ma è chiaro che i nerazzurri vorranno ricevere un’offerta congrua, che permetta di trovare un sostituto all’altezza, specie ora che il primo obiettivo, Vicario, è sfumato per andare al Tottenham. Il tifo nerazzurro, chiaramente, spera ancora che il portiere camerunense rimanga, ma la possibilità di una ricca plusvalenza non può essere ignorata.