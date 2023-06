Tra le cessioni che l’Inter avrebbe in cantiere sta prendendo sempre più forma quella di Robin Gosens, il quale è schiacciato in nerazzurro dalla presenza di Dimarco. Il tedesco ha già avviato i contatti per il ritorno in patria all’Union Berlino, ma ora serve l’offerta.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter chiede almeno 15 milioni di euro per l’esterno tedesco con l’intenzione di cederlo a titolo definitivo. Per Tuttosport, tuttavia, l’Union Berlino potrebbe non essere disposto ad arrivare a tanto e anche sulla formula ci sarebbero divergenze: i tedeschi preferirebbero un prestito con obbligo di riscatto.

L’opinione di Passione Inter

La trattativa tra Gosens e l’Union Berlino è avviata, ma la chiusura non sembra essere proprio dietro l’angolo. Tuttavia, vista la volontà dell’Inter e del giocatore è probabile che i due club troveranno un accordo. L’esterno tedesco ha bisogno di giocare per puntare a una maglia al prossimo Europeo.