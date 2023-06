Romelu Lukaku non ha dubbi: nel suo futuro vede l’Inter. Ora, però, il belga chiede un concreto passo in avanti dei nerazzurri verso il Chelsea, per dimostrare di avere davvero intenzione di confermarlo anche per la prossima stagione.

Il belga, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è ancora il miglior alleato dell’Inter, ma non potrà puntare i piedi all’infinito con il Chelsea, che ha due offerte già pronte nei suoi confronti: quella faraonica dell’Al-Hilal e l’approccio del Milan nelle scorse ore.

Quest’ultima non sembra essere un’opzione, ma la prima potrebbe anche esserla in futuro se l’Inter non facesse concreti passi avanti nella trattativa con il Chelsea. Al momento attuale, però, la richiesta di un nuovo prestito sembra essere molto più complicata che in passato.

L’opinione di Passione Inter

La sensazione è che, se non fosse per la volontà ferrea di Lukaku, la trattativa sarebbe ormai sfumata. A maggior ragione, però, l’Inter non deve farsi sfuggire l’occasione di rientrare in corsa con il Chelsea per l’attaccante belga. I margini per un’operazione sono molto stretti, ma i nerazzurri sono chiamati a fare almeno un tentativo.