Il mercato dell’Inter sembra essere molto focalizzato sul derby di mercato con il Milan infiammatosi in queste ultime ore, ma non è proprio così. I nerazzurri, infatti, starebbero valutando altri obiettivi all’estero: tra questi c’è Otavio del Porto.

Diversi giornali portoghesi, come A Boga e Record, infatti, riportano l’interesse dei nerazzurri per il centrocampista classe 1995, per il quale ci sarebbe una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, valida fino al 15 luglio.

Secondo O Jogo, l’Inter starebbe seriamente pensando di fare questo investimento, visto anche il rischio di perdere Barella durante questa sessione di mercato.

L’opinione di Passione Inter

Al netto delle qualità di Otavio, il cui acquisto potrebbe essere anche interessante, ci sono diverse perplessità sul suo accostamento all’Inter. La prima è il prezzo della clausola: una cifra molto alta che i nerazzurri non possono spendere di certo a cuor leggero. La seconda riguarda l’indiscrezione di O Jogo: è difficile pensare a uno scenario in cui il club voglia cedere Barella per sostituirlo con Otavio.