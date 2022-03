Mercato – Primo incontro tra Marotta e Dybala, accelerata in vista?

L'Inter ha già sondato il terreno

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Dybala ed il suo agente, Jorge Antun, avrebbero già incontrato Marotta ed Ausilio per discutere del possibile futuro in nerazzurro. Per ora però non si sarebbe ancora parlato di cifre. Semplicemente l'Inter si è mostrata sinceramente interessata e ha cercato di capire quanto tempo di "pausa" vuole il calciatore prima di lanciarsi in nuove trattative. Dybala non avrebbe fretta per il momento e questo è un bene per il club meneghino. Prima infatti c'è da capire come muoversi sul mercato in uscita, tra esuberi da piazzare e il rebus Lautaro, poi si potrà pensare a quello in entrata. In ogni caso per Dybala l'Inter fa sul serio.