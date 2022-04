Sanchez e Vidal niente Mondiale: ora sarà addio alla Nazionale?

I due sono tra gli imputati del fallimento

Brutta botta psicologica per Arturo Vidal e Alexis Sanchez . I due calciatori dell' Inter infatti non sono riusciti a ribaltare le sorti della Nazionale cilena che non è riuscita a staccare il pass per il prossimo Mondiale. Il Cile ha perso 2 a 0 a domicilio con l'Uruguay, senza mostrare il carattere necessario a provarci fino all'ultimo. A nulla comunque sarebbe valsa una vittoria, in virtù del successo contemporaneo del Perù sul Paraguay.

In Cile ora, ovviamente, si è aperto il processo per il fallimento della spedizione. Per la stampa specializzata il ciclo della generazione dorata, in grado di mettere paura a Argentina e Brasile e vincere una Copa America, è ormai definitivamente concluso. Serve un ricambio generazionale e in patria chiedono a gran voce la "testa" dei responsabili del naufragio: probabile che le vecchie glorie come Vidal, Sanchez e Medel verranno costretti, volenti o nolenti, a dire addio alla nazionale. La speranza è che il contraccolpo psicologico non si faccia sentire troppo sui due nerazzurri, già non più coinvolti come un tempo visto il sicuro addio a fine stagione.