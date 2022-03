Inter, che Onana! Il portiere porta il suo Camerun al Mondiale

L'estremo difensore è stato insuperabile ieri sera

Pietro Magnani

Finalmente ora potranno, forse, anche parlarne bene. Dopo la tempesta mediatica nostrana per l'errore costato la Champions League all'Ajax, nonostante non sia ancora arrivato all'Inter, André Onana si è ripreso con gli interessi. L'estremo difensore, promesso sposo dell'Inter, è stato protagonista ieri con una partita semplicemente clamorosa.

Onana infatti ha di fatto tenuto in piedi il suo Camerun con una prestazione sontuosa che ha permesso alla sua Nazionale di staccare il pass per i prossimi mondiali. Anche se non gli rendono giustizia, bastano in minima parte anche i numeri per inquadrare la sua prestazione: 10 salvataggi, 6 parate (di cui 4 da dentro l'area), 2 grandi occasioni sventate e anche 11 lanci perfetti per i compagni.

Una gara che lo redime dopo gli errori delle scorse settimane e che conferma quanto il ragazzo sia talentuoso e pronto per l'Inter. Chissà se i quotidiani, ora che bisognerebbe parlarne bene, spenderanno fiumi di inchiostro per lodarlo come quando invece lo hanno messo in croce...