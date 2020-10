Mercato – Inter, Moses era vicino al ritorno, ma l’affare è saltato all’ultimo minuto: ecco perché

Nell’ultima sessione di mercato, il ritorno di Victor Moses all’Inter è stato vicino alla fumata bianca. Al Chelsea l’esterno 29enne non ha trovato spazio, ragion per cui volesse tornare in maglia nerazzurra. Antonio Conte, suo estimatore, aveva aperto alla possibilità. L’affare, però, è saltato. La motivazione è da ritrovare in un altro mancato trasferimento, quello di Radja Nainggolan al Cagliari.

L’Inter, dunque, ha ben pensato di non intasare troppo la rosa, soprattutto sulla fascia destra dove già ci sono Hakimi, Perisic e Young oltre a D’Ambrosio e Darmian. Il futuro di Moses è comunque lontano da Londra. Come riportato da Goal, l’inglese è pronto a trasferirsi allo Spartak Mosca, dove il mercato è aperto fino a sabato.

