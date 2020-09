Mercato – Per Pirola spunta l’interesse di Pescara e Spal

Lorenzo Pirola è sempre più lontano dall’Inter nella prossima stagione: i nerazzurri infatti sono intenzionati a cedere il giovane difensore con la formula del prestito. Gli estimatori non mancano e nelle ultime ore, come riporta Gianluca Di Marzio, si sono fatti avanti Pescara e Spal.

A soli 18 anni l’approdo in Serie B sarebbe un’ottima rampa di lancio per Pirola che potrebbe avere il giusto minutaggio per fare esperienza. Il difensore centrale ha già esordito in Serie A con la maglia dell’Inter giocando i dieci minuti finali nella trasferta di Ferrara proprio contro lo Spal.

