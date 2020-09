Pedullà: “Il Cagliari deve dimostrare di volere Godin. L’Inter più di questo non può fare, l’affare è a rischio”

Le operazioni di mercato che ruotano intorno all’Inter sono diverse, sia in entrata che in uscita. In attesa dell’arrivo di Vidal, i nerazzurri stanno trattando da diversi giorni la cessione di Diego Godin al Cagliari, che nelle ultime ore però ha subito una frenata. Di lui ha parlato Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, direttamente a Sportitalia.

Queste le sue parole: “Godin è un grande difensore e ha dimostrato nell’ultima parte della stagione di essere molto utile e funzionale. Ha pagato il suo adattamento non perfetto nella difesa a tre di Conte. Guadagna 6 milioni circa a stagione e sono tanti: quando regali il cartellino senza pretendere un euro, diventa anche giusto e automatico che il club interessato alle prestazioni di Diego faccia tutto il resto. Se Godin non andasse a cagliari, e il rischio sta aumentando, sarebbe un passaggio a vuoto. L’Inter più di così non può fare, ora tocca al Cagliari: ha proposto un pacchetto unico, che comprende la buonuscita, le mensilità di luglio, agosto e settembre.

>>> Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi <<<