Inter, il faro del centrocampo sarà Sensi. Brozovic può partire? La strategia di Conte

Sarà probabilmente uno dei protagonisti dell’Inter nella prossima stagione. Stefano Sensi è rientrato a pieno regime dopo i vari problemi fisici che lo hanno tormentano negli ultimi mesi e questa è un’ottima notizia per Conte. Molto probabilmente, secondo calciomercato.com, l’intelligenza tattica e la capacità di gestire la manovra di gioco sono gli ingredienti che gli consegneranno le chiavi del centrocampo.

Il tecnico leccese lo ha individuato come regista titolare del suo scacchiere, a scapito di Marcelo Brozovic. Il croato, infatti, è inserito in quella lista dei sacrificabili, da cui ricavare un tesoretto importante. Il calciatore classe ’92 piace a diverse squadre, soprattutto in Germania ed Inghilterra e Conte avrebbe dato il via libera per la sua cessione. Un dato è certo: i tifosi aspettano di rivedere il Sensi dell’inizio della scorsa stagione.

