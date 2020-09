Sky – Inter, il Genoa piomba su Candreva: trattativa in fase avanzata

Il mercato dell’Inter prende forma e Marotta è al lavoro su più fronti. Come sottolineato più volte da Zhang, prima di pensare alle entrate si deve far fronte alle uscite e i nerazzurri sono molto attivi nel compito di sfoltire la rosa. Su questo aspetto arrivano novità importanti, come annunciato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky.

Antonio Candreva potrebbe lasciare il club di Suning nelle prossime ore per approdare al Genoa. Una trattativa nata un po’ a sorpresa, dopo la decisione di Karsdorp, in trattativa con il club di Preziosi, di rimanere alla Roma. L’esterno classe ’87 è considerato un esubero da Conte e sta cercando ora un’intesa definitiva con i liguri.

