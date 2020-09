Mercato – Perisic tra permanenza e addio: in Inghilterra tre club interessati

Dopo una stagione positiva con il Bayern Monaco conclusa con la vittoria della Champions League, Ivan Perisic è rientrato all’Inter dal prestito per il mancato accordo sull’acquisto tra i due club. Il giocatore croato ha dunque iniziato la preparazione con i nerazzurri e potrebbe essere un jolly importante nelle mani di Antonio Conte soprattutto come esterno di centrocampo: nelle prime uscite stagionali infatti Perisic è stato utilizzato in quel ruolo.

Il mercato però non è ancora terminato e l’Inter in caso di offerta è ancora disposta a cedere il giocatore: il prezzo fissato è di 15 milioni di euro e ci sono pretendenti soprattutto in Inghilterra. Come riporta Fussball Transfers il Manchester United lo ha messo nel mirino come alternativa a Sancho, ma ci sono anche Everton e Leicester. I nerazzurri hanno fissato il prezzo, ora sta alle pretendenti formulare la giusta offerta.

