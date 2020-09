CdS – Inter, arriva Vidal! Ora l’ultimo acquisto per chiudere il mercato

Oggi è la giornata di Arturo Vidal. Al termine di una lunga trattativa e di un lunghissimo corteggiamento il centrocampista cileno diventerà un giocatore dell’Inter e ritroverà Antonio Conte, che tanto ha insistito per averlo nella sua squadra. I dettagli dell’accordo tra nerazzurri e Barcellona non sono stati ancora svelati ma domani il giocatore potrebbe svolgere le visite mediche per firmare il contratto.

Dopo Hakimi, Kolarov ed il rientrante Pinamonti, Vidal è il quarto acquisto di questa finestra di calciomercato ed è sicuramente il colpo più importante insieme all’esterno marocchino. Come riporta il Corriere dello Sport ora manca soltanto l’acquisto che chiuderà la campagna: Matteo Darmian dal Parma. Il difensore azzurro, con l’uscita di Antonio Candreva, arriverà a Milano per completare la sessione.

