TMW – Candreva convinto dall’offerta della Sampdoria, oggi nuovi contatti con l’Inter

Cambia completamente faccia il centrocampo dell’Inter rispetto alla scorsa stagione, soprattutto sulle corsie esterne. L’arrivo di Hakimi ed il rientro del duo Perisic-Dalbert hanno portato praticamente alla conferma del solo Ashley Young, con Kolarov e D’Ambrosio che possono essere poi i jolly da utilizzare nel corso della stagione.

Tante novità dunque in entrata ma anche in uscita: Antonio Candreva non fa più parte del progetto di Antonio Conte ed è in uscita. Su di lui ci sono molti club di Serie A ma al momento è la Sampdoria la società in vantaggio. Il club blucerchiato – riporta TuttoMercatoWeb.com – arriverà ad offrire un contratto da 2,5 milioni a stagione con l’aggiunta dei bonus e Candreva sembra essersi convinto sulla destinazione. Oggi sono previsti nuovi contatti tra le parti per definire l’affare di mercato, che dunque entra nella fase calda.

