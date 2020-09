Mercato – Ranocchia vicinissimo al Genoa: via libera dell’Inter a costo zero. Ritroverà Borja Valero?

Sebbene il ruolo marginale nelle ultime stagioni, Andrea Ranocchia era comunque diventato un solido punto di riferimento sia all’interno dello spogliatoio, sia agli occhi dei tifosi che in lui hanno visto un grande esempio di dedizione, professionalità e attaccamento alla maglia nerazzurra. Per il centrale umbro di proprietà dell’Inter, però, è arrivata da pochi giorni la chiamata sul mercato del Genoa: un’opportunità irripetibile per tornare a ritrovare il campo con costanza ed essere protagonista.

Come riferito questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, grazie ai buoni rapporti che legano le proprietà di Inter e Genoa, il passaggio del difensore al Grifone avverrà a costo zero ad un anno dalla scadenza del contratto con i nerazzurri. Le parti sono vicinissime ad un accordo definitivo e si aspetta solo che Conte trovi un suo sostituto per la difesa prima del passaggio ufficiale. Ranocchia che a Genova potrebbe trovare l’ex compagno Borja Valero, anche lui molto vicino alla formazione di Rolando Maran.

