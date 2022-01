Mercato – Raspadori rimane nei pensieri dell’Inter, ma il Sassuolo spara alto

Operazione che non è tramontata

L' Inter negli ultimi mesi sta trattando intensamente con il Sassuolo per diversi profili. I due più "di moda" per il momento sono Frattesi e Scamacca , ma anche Giacomo Raspadori, dichiarato tifoso interista, è un profilo per cui Marotta va matto. Il fatto che se ne parli meno, non implica necessariamente che i nerazzurri abbiano mollato il colpo anzi.

Raspadori risponde perfettamente ai canoni preferiti dall'amministratore delegato nerazzurro: giovane, italiano, talentuoso e serio. Il fatto che abbia avuto una leggera flessione dal punto di vista realizzativo non preoccupa eccessivamente: deve ancora sgrezzarsi. L'Inter ci aveva già provato la scorsa estate ma il Sassuolo aveva fatto muro. Ora, come riportato da TMW, il club meneghino potrebbe riprovarci nella prossima sessione di mercato. Gli emiliani però non fanno sconti: serviranno minimo 25-30 milioni per il gioiello azzurro. L'Inter vorrà e potrà spendere una cifra simile per un ragazzo talentuoso sì, ma che deve ancora esprimere molto?