Mercato – Vidal, niente arrivo oggi a Milano: manca ancora poco

In mattinata il mercato dell’Inter era pronto a decollare, infatti, era arrivata la notizia del possibile arrivo di Vidal a Milano. A confermarlo la principale emittente radiofonica catalana, Rac1. A quanto pare, però, non è così. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato, il centrocampista del Barcellona non arriverà oggi a Milano.

Per il suo arrivo nel capoluogo lombardo e alla corte di Antonio Conte ci vorrà ancora un po’ di pazienza, ma a quanto pare davvero poca. Questione di ore o di giorni e il tecnico leccese avrà a disposizione il gioiello a centrocampo che ha tanto sognato.

