Mercato – Vidal lascia l’Inter: conferme sulla nuova destinazione

Il cileno saluta dopo 71 partite con 4 gol e 6 assist

Dopo due stagioni con tre trofei sollevati, l'avventura di Arturo Vidal è giunta al capolinea. Il cileno da tempo ha confermato che questa sarebbe stata la sua ultima annata in maglia nerazzurra e presto sarà sancita la separazione con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto tramite il pagamento di una buonuscita prevista dall'accordo in vigore. A 35 anni compiuti però Vidal non ha intenzione di lasciare il calcio giocato ed è già al lavoro per trovare un nuovo club.

Quasi scontato, salvo clamorosi colpi di scena, il suo ritorno in Sudamerica dove da tempo infiamma i tifosi di ColoColo e Flamengo con tanti post sui propri profili social dove, senza troppi giri di parole, si candida per andare a giocare. Ma se il Colo Colo in Cile potrebbe essere la tappa finale della sua carriera, il Flamengo è sempre più l'ipotesi calda per la nuova avventura dopo l'Inter. A confermarlo è anche il socio dell'agente del cileno, André Cury, che ai microfoni di ESPN ha spiegato: "Sì, Arturo è stato offerto al Flamengo, ma non ha ancora dato una risposta. Abbiamo spiegato al club che lui farà tutto il possibile, e l'impossibile, per giocare lì. Il Flamengo è la sua priorità". Parole chiarissime, palla al Flamengo.