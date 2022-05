Lautaro su Dybala: “Spero giochi dove è felice: ecco quando sceglierà”

L'attaccante nerazzurro ha parlato del compagno di Nazionale

Lautaro, insieme all'altro nerazzurro Correa, si trovano attualmente in ritiro a Bilbao con la Nazionale Argentina in vista dei prossimi impegni dell'Albiceleste di cui uno proprio contro l'Italia nella Finalissima di Londra. Intervistato da TyC Sports, il Toro ha certamente parlato del momento della sua nazionale ma è stata inevitabile la domanda su Dybala, in ritiro anche lui insieme a Lautaro ed El Tucu Correa: "Il suo futuro? Non abbiamo toccato l'argomento. Abbiamo parlato di tante cose, della sua situazione e di tutto, ma oggi pensa alla Nazionale".