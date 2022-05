INTERISTI ON THE ROAD – Tra Promossi e Bocciati: IL PAGELLONE FINALE

Dopo il pagellone finale dell'Inter 2022/2023 (che potete trovare qui) è ora di dare i giudizi di chi non ha vestito la maglia nerazzurra quest'anno ma resta comunque un giocatore di proprietà dell'Inter. Da Pinamonti a Esposito fino a Oristanio e Agoume, ogni settimana vi abbiamo aggiornato con i rendimenti dei giocatori in prestito dall'Inter, adesso è arrivato il momento di tirare le somme e decidere chi è stato "promosso", "sufficiente", "rimandato" oppure "bocciato". Insomma, un po' come si fa a scuola. Partiamo subito con chi ha fatto i compiti ed è sempre stato attento in classe!