Dybala-Inter, vicino il sì definitivo? Biasin: “Sarebbe già pronto un video”

L'offerta del club nerazzurro dopo l'incontro di ieri

Ieri è avvenuto il tanto atteso incontro tra l'entourage di Dybala e l'Inter. Uno dei rappresentati dell'argentino si sarebbe trattenuto per un paio d'ore in sede nerazzurra, come ha scritto il Corriere dello Sport. L'Inter non ha però ancora presentato un'offerta ufficiale perché prima dovrà vendere (presumibilmente, il discorso verte sulle uscite di Sanchez e Vidal) ma c'è già una bozza di contratto.