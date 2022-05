Rinnovo Perisic, oggi il giorno della verità: cosa filtra sulla decisione

Perisic accetterà l'offerta dell'Inter?

Le prossime ore saranno quelle decisive per il futuro di Perisic. La decisione sul rinnovo con l'Inter era attesa ieri ma il giocatore ha chiesto ancora tempo. Il club nerazzurro ha offerto il massimo per le proprie capacità: biennale da 5 milioni di euro, più uno di bonus, con opzione per il terzo anno.