Prima edizione del Gran Galà di Passione Inter: in diretta dalle 21.30

In diretta dalle 21.30 sui canali YouTube e Twitch di Passione Inter

É in arrivo la prima edizione del Gran Galà di Passione Inter: un evento speciale, in diretta dalle 21.30 su YouTube e Twitch, in occasione della fine di stagione. Una serata in cui l'intera redazione di Passione Inter annuncerà alcuni premi per cui tutti i lettori di Passione Inter avranno avuto modo di votare.