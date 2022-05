Retroscena Mkhitaryan-Inter, affare in chiusura: ma le visite mediche slittano?

Tutti i dettagli sull'operazione Mkhitaryan-Inter, con un piccolo retroscena

L'affare Mkhitaryan-Inter si avvicina alla chiusura ma attenzione alla Roma : i giallorossi sono intenzionati ad alzare l'offerta del rinnovo per trattenere l'armeno. Nonostante questo, l'Inter resta fiduciosa del secondo (dopo Onana ) colpo di mercato 2022/2023: i nerazzurri hanno messo sul piatto tra i 3,5 e i 4 milioni di euro per un biennale. Il futuro dell'ex Arsenal si deciderà in tempi brevi.

Come ha rivelato il Corriere dello Sport, l'armeno sarebbe potuto essere dell'Inter già l'anno scorso: il centrocampista aveva una clausola nel contratto che gli avrebbe permesso di liberarsi a zero, se avesse comunicato la decisione alla Roma in una certa finestra temporale. I nerazzurri avevano già mostrato interesse per Mkhitaryan ma purtroppo l'affare non si fece perché in quel momento l'Inter non era nelle condizioni di chiudere il colpo, doveva aspettare.