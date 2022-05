Affare fatto, Henrikh Mkhitaryan diventa il primo colpo per il nuovo centrocampo dell'Inter di Simone Inzaghi. Tatticamente ed economicamente arriva per prendere il posto di Matias Vecino, anch'egli partente a parametro zero, rimpolpando la batteria di centrocampisti di riserva con esperienza e tecnica. Ecco le 5 cose che forse non sai su Henrikh Mkhitaryan.