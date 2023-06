Il Milan cerca vendetta per Thuram? Obiettivo Icardi per l’attacco

Marcus Thuram è promesso sposo all’Inter, dopo l’accelerata della dirigenza nerazzurra che ha permesso il sorpasso sul Milan. Uno sgarbo che non deve essere piaciuto particolarmente ai bianconeri, pronti a restituire il favore per quanto riguarda Frattesi, ma non solo.

Secondo Sport Mediaset, infatti, il Milan starebbe pensando all’acquisto di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter, lasciatosi molto male con l’ambiente nerazzurro ormai più di 4 anni fa. L’argentino viene da una ottima stagione in prestito al Galatasaray e non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. A lanciare indizi su un possibile ritorno a Milano è stata Wanda Nara, tramite il proprio profilo Instagram.

L’opinione di Passione Inter

Al netto delle questioni economiche riguardanti l’operazione Icardi, non di interesse del mondo Inter, è chiaro che un ritorno a Milano, al Milan, dell’ex attaccante nerazzurro farebbe molto scalpore e aggiungerebbe ulteriore pepe alla rivalità cittadina, infuocata sul mercato in questi giorni. Se sia una vendetta per Thuram è difficile saperlo (il Milan ha effettivamente bisogno di un attaccante), ma il tempismo lascia qualche sospetto.