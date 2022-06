Inzaghi telefona Mkhitaryan: ecco dove potrà giocare all’Inter

Sia a centrocampo che in attacco, Mkhitaryan potrebbe essere molto utile all'Inter

Alessio Murgida

Dopo il no alla Roma di ieri, ora Mkhitaryan è sempre più vicino all'Inter. L'armeno ha mantenuto la parola data e, come riporta La Gazzetta dello Sport, di questo lo ha ringraziato Simone Inzaghi. Il tecnico ha già sentito al telefono il centrocampista: gli ha spiegato quanto sarà importante all'interno della rosa ma, soprattutto, dove pensa di utilizzarlo in campo.

La qualità di Mkhitaryan permette all'Inter e a Inzaghi di spostarlo un po' dappertutto a centrocampo. Può essere vice-Barella per corsa e tempi di inserimento, vice-Calhanoglu per la qualità e il tiro da fuori ma anche come vice-Brozovic da regista, anche se i nerazzurri continuano la ricerca della giusta riserva del croato.

Ma non solo, l'armeno a Roma si è distinto soprattutto in fase offensiva: per questo motivo, con Mkhitaryan, Inzaghi potrebbe rispolverare alcuni temi tattici che aveva alla Lazio. A partire dal 3-5-1-1, con Lautaro punta e l'ormai ex giallorosso dietro oppure in un 3-4-2-1 insieme a Dybala, se dovesse arrivare.