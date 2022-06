GdS – Mkhitaryan-Inter, è arrivata la decisione: non rinnoverà con la Roma

Nel futuro dell'armeno, c'è l'Inter

Dopo giorni d'attesa, è arrivata la decisione di Henrikh Mkhitaryan . Secondo La Gazzetta dello Sport , il centrocampista armeno ha comunicato alla Roma la volontà di non rinnovare il proprio contratto: nel suo futuro c'è l' Inter .

A fare la differenza, oltre ai due diversi ingaggi proposti da Roma e Inter, sarebbe stata la voglia di Mkhitaryan di giocare in Champions League .

Mkhitaryan raggiungerà così, con ogni probabilità, l'Inter. L'armeno arriverebbe a parametro zero, firmando un contratto da due anni. L'ingaggio sarà di circa 3,3 milioni di euro di parte fissa, con i bonus la cifra salirebbe di circa 4,2 milioni di euro. I nerazzurri si riservano la possibilità di rescindere il contratto dopo un anno (nel 2023), in caso di non raggiungimento di un numero minimo di presenze.