Mkhitaryan, Inter in vantaggio ma la Roma ci spera ancora: la situazione

Ancora poche ora prima della risposta finale

Onana a parte, per cui manca solo l'annuncio, il primo colpo dell'estate nerazzurra potrebbe essere già nelle prossime ore Henrik Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, in scadenza con la Roma, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva ma, stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, l'Inter sarebbe in vantaggio rispetto ai giallorossi.