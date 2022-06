Mercato – Inter, Scamacca in stand-by: su di lui piomba l’Arsenal

I nerazzurri hanno altre operazioni per la testa al momento

Gianluca Scamacca è passato al momento in secondo piano per l' Inter . L'attaccante del Sassuolo , frenato la scorsa estate dai neroverdi, quando i nerazzurri lo volevano a Milano, è rimasto un pallino di Marotta , che da mesi pianifica l'affondo finale per regalarlo ad Inzaghi . L'altissima valutazione fatta da Carnevali e le occasioni emerse nelle ultime settimane però, hanno congelato la trattativa.

Ora i nerazzurri, pur essendo fino a poco fa in netto vantaggio sulla giovane punta, hanno altri obbiettivi e priorità: Dybala, Bremer, Asllani, Mkhitaryan e un clamoroso Lukaku-bis. Come riportato da Alfredo Pedullà, Scamacca non è completamente uscito di radar nerazzurri, piace ancora, ma non è più in cima alla lista dei desideri: deve portare pazienza. L'attaccante piace anche a Milan e Napoli, ma la vera proposta concreta sarebbe arrivata dall'Arsenal, disposto pare a mettere sul piatto 40 milioni più bonus. La trattativa però, gradita probabilmente al Sassuolo, si sarebbe fermata per volontà del giocatore. Al momento infatti Scamacca preferisce aspettare, vorrebbe rimanere in Serie A.