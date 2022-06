Appuntamento in diretta dalle 19.30 su YouTube e Twitch

Saremo in diretta, dalle 19.30, sul canale YouTube e Twitch di Passione Inter per parlare di tutte le ultimissime news di mercato Inter. Da Dybala a Lukaku fino a Lautaro e alle ore caldissime di calciomercato. Entra in diretta con noi!