From UK – Tottenham pronto a soddisfare l’Inter e Bastoni: ma lui vuole restare

Il difensore nerazzurro vorrebbe lavorare nuovamente con Conte ma non crede sia il momento giusto

Alessandro Bastoni resta uno dei nomi più chiacchierati in chiave mercato Inter. Il difensore nerazzurro viene visto da molti come il prossimo sacrificabile ma, per ora, le sensazioni sono altre. Anche dall'Inghilterra si conferma la volontà di Bastoni di restare all'Inter.