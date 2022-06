Mercato – Dybala vuole solo l’Inter: rifiutata anche la corte del Newcastle

L'attaccante ormai ha in testo solo l'Inter

L'attaccante ex Juventus non ha alcuna fretta e si fida della parola di Marotta: una volta che i nerazzurri avranno ceduto esuberi pesanti a libro paga. su tutti Sanchez e Vidal, allora il matrimonio si farà in tempi rapidi. E anche l'Inter è tranquilla: sa che l'argentino è praticamente "bloccato" e che, una volt che si avrà lo spazio salariale a disposizione, chiudere dovrebbe essere una formalità. Addirittura secondo La Gazzetta dello Sport, Dybala avrebbe rifiutato diverse altre proposte finora, mantenendo la parola data proprio all'Inter. I nerazzurri possono gongolare: ogni no detto ad alti club, è un sì sempre più chiaro e forte per l'arrivo a Milano. Nelle ultime ore a ricevere il "due di picche" da Paulo sarebbero stati addirittura 3 club: Siviglia, Borussia Dortmund e il ricchissimo Newcastle saudita.