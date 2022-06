Dall’Inghilterra – Il Chelsea non fa sconti: ecco le richieste per Lukaku

Il sogno del belga si fa sempre più in salita

Il sogno di Romelu Lukaku di tornare all' Inter potrebbe complicarsi molto più di quanto preventivato dall'attaccante. L'intermediario con cui hanno parlato i nerazzurri non sarebbe andato a parlare con il Chelsea per capire i margini di trattativa, ma le prime cifre iniziano già a circolare. Le richieste dei Blues, aperti comunque a una cessione, avrebbero frenato parecchio la possibilità di una fumata bianca.

L'Inter infatti si è detta disponibile ad ascoltare la "richiesta d'aiuto" di Lukaku, ma di certo a determinate cifre. I nerazzurri non possono permettersi di riacquistarlo per cifre esorbitanti, da qui l'idea di un prestito secco. Dal canto suo però nemmeno il Chelsea può "regalare" un investimento di 115 milioni di euro. Per questo secondo il Mirror la nuova proprietà del club londinese si sarebbe detta disposta a trattare sulla base di un prestito oneroso da 25 milioni, con riscatto fissato a 75. L'avvocato di Lukaku, Ledure, nelle prossime settimane cercherà di mitigare la distanza tra le parti, ma con questa presunta base di partenza l'impresa sarebbe quasi impossibile. Soprattutto perché il tempo stringe: l'Inter, per usufruire del decreto crescita sull'ingaggio, dovrebbe chiudere entro il 30 giugno.