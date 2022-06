Inter macché addio: Bastoni e gli altri big vogliono restare

Il difensore sarebbe pronto a rifiutare l'offerta di Conte e Paratici

L' Inter anche in questa sessione di mercato dovrà far quadrare i conti, con Marotta ed Ausilio che dovranno essere abili nel rinforzare la squadra mantenendo però il bilancio entrate-uscite nettamente in positivo. Per questo in molti hanno ventilato una possibile cessione eccellente, con Alessandro Bastoni come primo papabile all'addio.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, i big nerazzurri, proprio Bastoni in primis, non avrebbero alcuna intenzione di lasciare l'Inter. Il difensore, diventato padre da poco, non vorrebbe lasciare l'Italia, soprattutto perché si trova nel club per cui ha sempre tifato e si sente a casa. Per questo l'abbozzo di trattativa con il Tottenham avrebbe subito una brusca frenata, dettata proprio dalla volontà di restare del giocatore. E come accennato, anche Skriniar ha ribadito di voler restare, così come Lautaro Martinez, ormai faro del progetto, che abbraccerebbe volentieri l'amico Dybala o Lukaku.